EMEP Genel Başkanı Aslan, bu yıl en az 1736 işçinin ölümünü cezasızlık gündemine taşıdı - Son Dakika
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EMEP Genel Başkanı Aslan, bu yıl en az 1736 işçinin ölümünü cezasızlık gündemine taşıdı

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EMEP Genel Başkanı Aslan, bu yıl en az 1736 işçinin ölümünü cezasızlık gündemine taşıdı
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EMEP Genel Başkanı Aslan, İSİG verilerine göre geçen ay en az 226, bu yıl en az 1736 işçinin öldüğünü belirtti. Aslan, 1 Mayıs'ta elektrik akımına kapılarak ölen 16 yaşındaki MESEM'li işçinin davasında iki tutuklu sanığın tahliyesini eleştirip cezasızlığa son verilmesini istedi.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, İSİG Meclisi'nin açıkladığı iş cinayetleri verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu sömürü düzenine karşı insanca çalışma koşullarını ve insanca bir yaşamı iş, ekmek ve özgürlük mücadelesi ile kazanabiliriz. İş cinayetleri davalarında cezasızlığa son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İSİG Meclisi'nin açıkladığı iş cinayetleri verilerine göre geçtiğimiz ay en az 226 işçi, yılın başından bu yana ise en az 1736 işçi çalışırken hayatını kaybetti. İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs'ta çalıştırılırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki MESEM'li Mahir Buğra Karagön'ün ölümüne ilişkin açılan davanın bugün görülen ilk duruşmasında iki tutuklu sanık tahliye edildi.

Gün içerisinde haberlere yansıyan bu yalın gerçekler bile iş cinayetlerinin kader olmadığını, faillerin yalnızca hakim karşısına çıkarılanlarla sınırlı olmadığını gösteriyor. İşçi hayatını yok sayan patronlar da; çocuk işçiliğini teşvik eden, MESEM projesini 11 yaşa çekmek isteyen Milli Eğitim Bakanlığı da, iş yerlerini denetlemeyen Çalışma Bakanlığı bürokratları da, iş cinayetlerinin faillerini ilk duruşmada tahliye edenler, ödül gibi göstermelik cezalarla aklayanlar da, yıldan yıla yoksulluğu büyütüp güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırarak sömürüyü katmerlendiren Saray iktidarı da içinde bulunduğumuz ölümcül sömürü düzeninin ortaklarıdır.

Bu sömürü düzenine karşı insanca çalışma koşullarını ve insanca bir yaşamı iş, ekmek ve özgürlük mücadelesi ile kazanabiliriz. İş cinayetleri davalarında cezasızlığa son verilmelidir! Esnek ve güvencesiz çalışma yasaklanmalıdır! İş yeri denetimleri işçilerin ağırlıkta olduğu işyeri komisyonlarınca sağlanmalıdır! MESEM projesi iptal edilmeli, projeye ayrılan kaynak öğrencilere burs olarak verilmelidir!"

Kaynak: ANKA
Politika1 MayısGüncelSon Dakika

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