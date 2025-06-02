EMEP Genel Başkanı Aslan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a Grev Uyarısı - Son Dakika
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EMEP Genel Başkanı Aslan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a Grev Uyarısı

02.06.2025 12:32  Güncelleme: 13:22
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Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasındaki toplu sözleşme sürecinin tıkanması üzerine Başkan Cemil Tugay'ı grev kırıcılığı yapmakla suçladı. Grevde olan işçilerin haklı taleplerini hatırlatan Aslan, müzakerelerin bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında sürdürülen toplu sözleşmenin tıkanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslenerek, "Grevi yasaklamakla grev kırıcılığı aynı kapıya çıkar. İşçiler, haklarını almak için grevi amaç değil araç olarak kullanırlar. Toplu sözleşme sürecini tıkayan Cemil Tugay, İzBB grevinin baş sorumlusu ve sürecin en önemli muhatabıdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine belediyeye bağlı İZENERJİ ve İZELMAN şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev 5'inci gününde.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı grev kırıcılığı ile suçladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslan, şunları kaydetti:

"Grevi yasaklamakla grev kırıcılığı aynı kapıya çıkar. İşçiler, haklarını almak için grevi amaç değil araç olarak kullanırlar. Toplu sözleşme sürecini tıkayan Cemil Tugay, İzBB grevinin baş sorumlusu ve sürecin en önemli muhatabıdır. İzBB işçilerinin 'eşit işe eşit ücret' başta olmak üzere en haklı anayasal taleplerini çiğneyen, geçmişten bu yana var olan sosyal haklarını gasp etmek üzere TİS masasına oturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu sözleşme sürecini bilerek isteyerek greve taşımıştır. Durum böyle değilmiş gibi; bizzat grev kırıcılığı yapmak, bu suçu şova çevirmek, işçilere ve sendika yöneticilerine 'had' bildirmek, işçilere 'İzmir'in hakkını size yedirmem' diyerek onları hedef göstermek sorumsuzluktur. İşçilerin talepleri net: Eşit işe eşit ücret, insanca yaşayacak ücret, sosyal haklarının korunması. İşçilerin haklı taleplerini karşılayın, grev nedenlerini ortadan kaldırın, sorumluluğunuzun ve görevinizin gereğini yerine getirin."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Seyit Aslan, Politika, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMEP Genel Başkanı Aslan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a Grev Uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMEP Genel Başkanı Aslan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a Grev Uyarısı - Son Dakika
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