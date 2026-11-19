(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığına ilişkin Sayıştay'ın 84 tespitini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sordu.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığına ilişkin Sayıştay tespitlerini TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, belediyenin kendi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan risk değerlendirme raporlarında ve saha denetimlerinde belirlenen 84 uygunsuzluğun, yasal süreler içerisinde giderilmediğini kaydetti.

Karaca, belediye ve bağlı projelerde gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmamasının ölümlere ve yaralanmalara yol açtığını ileri sürerek, iki işçinin peyzaj çalışmaları sırasında araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.

6 Ocak 2024'te belediye iştiraki Gazi Ağaç AŞ bünyesinde çalışan yüzde 68 görme engelli peyzaj işçisi Ali Şahan'ın, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda gerekli trafik ve iş güvenliği önlemleri alınmadan çalıştırıldığı sırada araç çarpması sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden Karaca, 7 Haziran 2024'te ise Kent Estetiği biriminde sulama işçisi olarak çalışan, beş çocuk babası Kalender Karayılan'ın, refüjde sulama yaptığı sırada motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Karaca, bu ölümlere rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını savunarak, 10 Eylül 2026'da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep OSB Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülen Dülük-OSB Tüneli inşaatında demir iskelenin çökmesi sonucu Süleyman Kaya'nın hayatını kaybettiğini, beş işçinin de ağır yaralandığını aktardı.

"84 UYGUNSUZLUĞUN SÜMEN ALTI EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Karaca, "İşçilerin en temel güvenlik önlemleri sağlanmadan, can güvenliği hiçe sayılarak çalıştırıldığı bir tabloda, Sayıştay'ın dahi 'acil müdahale' uyarısı yaptığı 84 uygunsuzluğun sümen altı edilmesi kabul edilemezdir. Bakanlığınızın çalışma yaşamını denetleme yükümlülüğü ortadayken, kamusal hizmet üreten bir yerel yönetimde iş cinayetlerinin ve iş güvenliği ihlallerinin bu denli pervasızca sürmesi denetim mekanizmalarının işletilmediğini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, şu sorulara yanıt istedi:

"-Sayıştay'ın tespit ettiği ve süresi içinde giderilmediği belirtilen 84 iş güvenliği uygunsuzluğu hakkında Bakanlık tarafından inceleme veya teftiş başlatıldı mı?

-Söz konusu 84 uygunsuzluğun kaçı giderildi? İşçilerin yaşamını tehlikeye atan belediye yöneticileri ve ilgili daire başkanları hakkında idari veya adli yaptırım uygulandı mı?

-Belediye şirketleri ve taşeron bünyesinde çalışan işçilerin geçirdiği iş kazaları ve meslek hastalıklarının sayısı kaç? Bu veriler faaliyet raporlarına neden dahil edilmiyor?

-Ali Şahan ve Kalender Karayılan'ın ölümünün ardından yol ve refüj çalışmalarındaki iş güvenliği protokolleri hakkında özel bir denetim gerçekleştirildi mi?

-Süleyman Kaya'nın yaşamını yitirdiği, beş işçinin yaralandığı Dülük-OSB Tüneli iş cinayetine ilişkin Bakanlık müfettişlerinin raporu ne içeriyor? Sorumlular hakkında hangi işlemler yapıldı?

-2024, 2025 ve 2026 yıllarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerine kaç denetim yapıldı, tespit edilen eksiklikler nedeniyle ne kadar idari para cezası kesildi ve başlatılan soruşturmaların akıbeti ne oldu?"