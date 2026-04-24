Emep'li Karaca, Muş Varto'da Jes'e Karşı Düzenlenen Mitingde Konuştu: Gözü Doymaz Sermayeye Karşı Direnişin Adı Artık Varto'dur

(MUŞ) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Muş'un Varto ilçesinde ABD'li bir şirket tarafından yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali'ne (JES) karşı düzenlenen mitingde konuştu. Karaca, "Bugün artık maden şirketlerinin, enerji şirketlerinin gözü doymaz sermayenin karşısındaki direnişin adı Varto'dur. Varto direnecek, kazanacak, memleketin tamamını halklara yeniden armağan edecek" dedi.

Muş'un Varto ilçesinde ABD sermayeli bir şirket tarafından yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali'ne tepki göstermek amacıyla bugün düzenlenen mitinge EMEP'li Karaca da katıldı. Karaca burada yaptığı konuşmada, Varto'da devam eden mücadelenin sadece Varto'yla ilgili olmadığını vurguladı.

Enerji Bakanlığı'nın sitesinde yer alan ve yabancı yatırımcıları ülkeye çağırmak üzere yazılan "yatırım kataloğunu"na işaret eden Karaca, "Enerji Bakanlığı sermayedarlara 'Maden sahalarımız var, bizim ucuz iş gücümüz var, sömürülecek gençlerimiz, emeğine konulacak kadınlarımız var. Buyurun gelin' diyor. Varto'daki direniş bu memleketi kimseye sömürge yaptırmama direnişidir. O yüzden sadece Varto'yla ilgili değil memleket meselesidir" diye konuştu.

"Varto direnecek, kazanacak, memleketin tamamını halklara yeniden armağan edecek"

Varto halkının mücadele sürecindeki çalışmalarına dikkati çeken Karaca, "Varto halkı köy köy buluşarak, muhtarlarıyla, belediye başkanlarıyla, vekilleriyle, ama en çok da yediden yetmişe çoluğu çocuğu, genci, yaşlısıyla nasıl mücadele verilmesi gerektiğini gösteriyor. O yüzden topraklarımızı sömürgeleştirmek isteyenlere, bizi buradan söküp atmak isteyenlere karşı cevabımız artık Varto gibi direnmektir. Sadece bu topraklarda değil, ülkenin her yerinde bu mücadele için elinde avucunda ne varsa burada birleştiren bütün Varto halkına selam olsun. Bugün artık maden şirketlerinin, enerji şirketlerinin gözü doymaz sermayenin karşısındaki direnişin adı Varto'dur. Varto direnecek, kazanacak, memleketin tamamını halklara yeniden armağan edecek" ifadelerini kullandı.