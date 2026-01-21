Sevda Karaca'dan "Ezgi Alya Yiğit" Tepkisi: Bu Hukuksuzluğa Karşı Sessiz Kalmayacağız

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, 2022 yılında Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ezgi Alya Yiğit'in davasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP'li patron çocuklarına can almak serbest mi? Ezgi Alya Yiğit, 2022'de Antep'in en işlek caddesinde ehliyetsiz sürücü Osman Sarı'nın aşırı hızla çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Ezgi'nin ölümüne sebep olan, yanındaki arkadaşını da ağır yaralayan Osman Sarı AKP'li eski Nizip ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın yeğeni ve Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı'nın oğlu. Ezgi'nin ailesi delilleri bile tek başına toplamak zorunda kaldı, kapı kapı dolaşıp görüntü topladı! Avukatlarının olayı ortaya çıkaracak hiçbir talebi kabul edilmedi.

Bağımsız bilirkişi raporu dosyaya eklenmedi. ve Osman Sarı sadece 1 yıl 8 ay ceza aldı. Aile soruşturma ve yargı sürecinde siyasi baskı olduğunu söyleyerek karara itiraz etti. İstinaf da dedi ki 'Süreç gerektiği gibi işledi...' ve bir genç kızın öldürülmesine 1 yıl 8 ay ceza verilmesini onadı! Ezgi'nin ailesi vazgeçmiyor, dava şimdi Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor. Ezgi'nin ailesinin yanındayız, bu hukuksuzluğa karşı sessiz kalmayacağız. Hayatları karartanların sırtının sıvazlandığı bu düzene artık yeter!"