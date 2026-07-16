EMEP'ten Güvenlik Soruşturmasına Tepki - Son Dakika
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EMEP'ten Güvenlik Soruşturmasına Tepki

16.07.2026 16:43
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EMEP Genel Başkanı Aslan, TBMM'ye sunulan teklifteki güvenlik soruşturmasını eleştirdi.

(ANKARA) – EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TBMM'ye sunulan "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde yer alan, üniversitelerde görev yapacak öğretim elemanları için güvenlik soruşturması öngören düzenlemenin geri çekilmesini istedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti milletvekilleri tarafından 2 Temmuz'da TBMM Başkanlığı'na sunulan "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin akademik özgürlüğü hedef aldığını ve akademisyen olabilmeyi "rejimin keyfi takdirine" bağladığını öne sürdü.

Teklifin 10. maddesiyle vakıf üniversitelerinin faaliyetlerinin iktidar tarafından durdurulabilmesine imkan tanındığını, 11. maddesiyle Teknoloji Transfer Ofisleri aracılığıyla üniversite-sermaye işbirliğinin genişletilmesinin amaçlandığını ifade eden Aslan, 26. maddeyle de öğretim elemanlarının Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamına alınmasının öngörüldüğünü belirtti. Aslan, güvenlik soruşturmasının objektif kriterlere dayanmadığını ve hukuki belirlilik ilkesini zedelediğini savundu.

Aslan, açıklamasında, şunlar kaydetti:

"TBMM'ye sunulan söz konusu kanun teklifi ile mevcut düzenlemeye üniversiteler de dahil edilerek üniversitelerde akademisyen olmak isteyen yurttaşlarımız ile halihazırda üniversitelerde akademik kadrolarda görev yapan yurttaşlarımızın saray rejiminin hukuka aykırı subjektif suçlamalarıyla fişlenip akademinin dışına çıkarılması hedeflenmektedir. Saray rejimi her alanda kendisiyle farklı düşünenleri sakıncalı ilan eden bir pervasızlıkla kamu kurumlarını Saray'ın kurumlarına çevirmekle kalmamakta üniversiteleri de tamamen Saray'a biat eden kurumlar haline getirmeyi hedeflemektedir."

"7315 SAYILI KANUN TAMAMEN İPTAL EDİLMELİDİR"

'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan, üniversite özerkliğini ortadan kaldıran, bilimsel bilgiyi sermayenin emrine sunan, akademisyenlerin özlük haklarını ve akademik özgürlüğü ortadan kaldıran ve akademisyen olmayı AKP ve saray rejimine tam sadakat koşuluna bağlayan düzenlemeler kanun teklifinden çıkartılmalıdır. Zaten keyfiyet içeren ve Saray rejimine bağlılık yasası olarak bilinen 7315 sayılı Kanun ise tamamen iptal edilmelidir.

Partimiz, akademik özgürlüğün ve özerkliğin ve üniversite emekçilerinin çalışma haklarını gasp eden her türlü saldırının karşısında olmaya; sermaye ve Saray rejimi için değil toplum için bilim üreten özerk-demokratik üniversiteler mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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