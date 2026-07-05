EMEP'ten NATO Öncesi Gözaltılara Tepki - Son Dakika
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EMEP'ten NATO Öncesi Gözaltılara Tepki

05.07.2026 15:21
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, NATO Zirvesi öncesindeki gözaltıları eleştirerek serbest bırakılma talep etti.

ANKARA - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarına tepki göstererek, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen gözaltı operasyonlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Aslan, NATO üyesi ülkelerin liderlerinin zirve kapsamında ağırlandığını belirterek, buna karşı protesto çağrısı yapan gençlerin, kadınların, işçilerin, siyasi parti, sendika ve dernek yöneticilerinin haftalardır gözaltına alındığını ve tutuklandığını kaydetti.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda EMEP Şanlıurfa İl Başkanı ile il ve gençlik örgütü yöneticilerinin yanı sıra farklı siyasi partilerden temsilciler ve akademisyenlerin de gözaltına alındığını belirten Aslan, operasyonların ifade ve örgütlenme özgürlüğünü hedef aldığını savundu.

Aslan, "Bu gözaltı operasyonlarının tek amacı, NATO'nun işlediği suçların üzerini örtmek ve yükselen toplumsal itirazı bastırmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi çağrısında bulunan Aslan, "Gözaltına alınanlar ve tutuklananlar derhal serbest bırakılsın. NATO baskılarına boyun eğmeyeceğiz, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Seyit Aslan, Politika, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMEP'ten NATO Öncesi Gözaltılara Tepki - Son Dakika

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