EMİB Başkanı Alimoğlu: İhracat 1,38 Milyar Dolara Ulaştı, Hedef 2 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EMİB Başkanı Alimoğlu: İhracat 1,38 Milyar Dolara Ulaştı, Hedef 2 Milyar Dolar

13.04.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, görev süresinde ihracatı 1 milyar 80 milyon dolardan 1 milyar 380 milyon dolara çıkardıklarını açıkladı. Madencilik sektörünün ekonomiye katkısı 60 milyar doları bulurken, 2030'da 2 milyar dolar ihracat hedefleniyor.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2022'den bu yana sürdürdüğü görevde ihracat rakamlarını 1 milyar 80 milyon dolardan 1 milyar 380 milyon dolara yükselttiklerini belirtti. Madencilik sektörünün Türk ekonomisine sağladığı toplam katma değerin 60 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurguladı.

Alimoğlu, gelecek dönem hedeflerini paylaşarak, 2026'da 1,5 milyar dolar ihracat amaçladıklarını, asıl vizyonlarının ise 2030'da 2 milyar dolar barajını aşmak olduğunu ifade etti. Küresel pazarda etkin tanıtım için Güney Kore'de ilk milli katılımı gerçekleştirdiklerini, Xiamen Uluslararası Taş Fuarı'na 14. kez katıldıklarını ve Turkish Stones Turquality Projesi ile dünya çapında etkinliklerde Türk doğal taşını temsil ettiklerini aktardı.

Dijital dönüşüm kapsamında EGEBİM platformunu kurarak mimarlar ve tasarımcıların taşları dijitalde keşfetmesini sağladıklarını söyledi. Gelecek dönemde Rusya, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan'a odaklanacaklarını, Sürdürülebilirlik Odaklı Ur-Ge Projesi ile yeşil dönüşüme öncülük edeceklerini ve kamu diyaloğunu güçlendireceklerini ekledi.

Alimoğlu, madencilik sektörünün Türk ekonomisinin stratejik bir parçası olduğunu vurgulayarak, 'Biz sadece taş ihraç etmiyoruz; bu toprakların bereketini dünyaya sunuyoruz' dedi ve başarının üyelerin özverisiyle sağlandığını belirterek teşekkür etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İbrahim Alimoğlu, Madencilik, İhracat, Ekonomi, Güncel, Maden, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMİB Başkanı Alimoğlu: İhracat 1,38 Milyar Dolara Ulaştı, Hedef 2 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 17:45:05. #.0.5#
SON DAKİKA: EMİB Başkanı Alimoğlu: İhracat 1,38 Milyar Dolara Ulaştı, Hedef 2 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.