EMİB Başkanı Alimoğlu: İhracat 1,38 Milyar Dolara Ulaştı, Hedef 2 Milyar Dolar

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2022'den bu yana sürdürdüğü görevde ihracat rakamlarını 1 milyar 80 milyon dolardan 1 milyar 380 milyon dolara yükselttiklerini belirtti. Madencilik sektörünün Türk ekonomisine sağladığı toplam katma değerin 60 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurguladı.

Alimoğlu, gelecek dönem hedeflerini paylaşarak, 2026'da 1,5 milyar dolar ihracat amaçladıklarını, asıl vizyonlarının ise 2030'da 2 milyar dolar barajını aşmak olduğunu ifade etti. Küresel pazarda etkin tanıtım için Güney Kore'de ilk milli katılımı gerçekleştirdiklerini, Xiamen Uluslararası Taş Fuarı'na 14. kez katıldıklarını ve Turkish Stones Turquality Projesi ile dünya çapında etkinliklerde Türk doğal taşını temsil ettiklerini aktardı.

Dijital dönüşüm kapsamında EGEBİM platformunu kurarak mimarlar ve tasarımcıların taşları dijitalde keşfetmesini sağladıklarını söyledi. Gelecek dönemde Rusya, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan'a odaklanacaklarını, Sürdürülebilirlik Odaklı Ur-Ge Projesi ile yeşil dönüşüme öncülük edeceklerini ve kamu diyaloğunu güçlendireceklerini ekledi.

Alimoğlu, madencilik sektörünün Türk ekonomisinin stratejik bir parçası olduğunu vurgulayarak, 'Biz sadece taş ihraç etmiyoruz; bu toprakların bereketini dünyaya sunuyoruz' dedi ve başarının üyelerin özverisiyle sağlandığını belirterek teşekkür etti.