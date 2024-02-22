Emine Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında fotoğrafları yer alan muhabirleri tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emine Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında fotoğrafları yer alan muhabirleri tebrik etti

Emine Erdoğan, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasında fotoğrafları yer alan muhabirleri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, insanlığın vicdanına seslenen, dünyayı farklı pencerelerden gösteren fotoğrafları için Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerini tebrik etti. AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fotoğrafların savaşın yıkıcılığını, doğanın haykırışını, barışın ve sevginin gücünü anlattığını belirtti.

22.02.2024 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, insanlığın vicdanına seslenen, dünyayı farklı pencerelerden gösteren fotoğrafları için Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerini tebrik etti.

AA'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldım. Bazen bir fotoğraf, binlerce kelimeden daha fazla şey anlatabiliyor. Savaşın yıkıcılığını, doğanın haykırışını, barışın ve sevginin gücünü... İnsanlığın vicdanına seslenen, dünyayı farklı pencerelerden gösteren fotoğrafları için muhabir arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı, Emine Erdoğan, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları yer alan muhabirleri tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:24:26. #1.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında fotoğrafları yer alan muhabirleri tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement