Emine Erdoğan: Anadoludakiler Projesi Ulusal Bir Seferberlik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi'nin, köydeki çiftçinin, kasabadaki esnafın, şehirdeki sanayicinin emeklerini ortak bir hedefte birleştiren ulusal bir seferberlik olduğunu bildirdi.

Emine Erdoğan, himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Anadoludakiler Projesi'nin, dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen belgesel tanıtım programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında tanıtım programı ve Anadoludakiler Sergisi ziyaretine ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anadoludakiler, köydeki çiftçinin, kasabadaki esnafın, şehirdeki sanayicinin emeklerini ortak bir hedefte birleştiren ulusal bir seferberliktir. Bu hedef ise coğrafyamızın asırlara dayanan üretim geleneğini, dünya pazarlarında hak ettiği yere taşımaktır."