Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin istikbali için dökülen her alın teri çok onurlu, çok kıymetlidir. Çünkü emek, özünde dayanışma ve mücadeleyi barındırır. Tüm emekçi vatandaşlarımızın, dünyada barışı, birlik ve beraberliği temsil eden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."
Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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