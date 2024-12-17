Emine Erdoğan'dan Anadoludakiler Projesi Belgesel Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Anadoludakiler Projesi Belgesel Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi'nin, toprağın bereketini, mutfak kültürünün eşsiz birikimini, usta ellerin becerisini taşıyan kadim coğrafyanın kalbinden yükselen bir ses olduğunu bildirdi.

17.12.2024 18:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi'nin, toprağın bereketini, mutfak kültürünün eşsiz birikimini, usta ellerin becerisini taşıyan kadim coğrafyanın kalbinden yükselen bir ses olduğunu bildirdi.

Emine Erdoğan, himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Anadoludakiler Projesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen belgesel tanıtım programına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprağın bereketini, mutfak kültürümüzün eşsiz birikimini, usta ellerin becerisini taşıyan kadim coğrafyanın kalbinden yükselen bir ses Anadoludakiler." ifadelerini kullandı.

Kadim toprakların hikayesini tarihe nakşeden "Anadoludakiler" belgeselinin tanıtım programında geleneği yaşatan emektarlarla buluştuklarını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölge bölge Anadolu'nun kültürel zenginliklerini bir araya getiren, Anadoludakilerin ruhunu, hikayesini ve yaşam tarzını anlatan özel sergiyi ziyaret ettik. Türkiye'nin milli kalkınma hamlesinin bir parçası olarak gördüğüm bu anlamlı proje kapsamında atılan her adımı son derece kıymetli buluyorum. Yürekten inanıyorum ki proje neticesinde, sahip olduğumuz bereket, birikim ve beceri mirası ülkemizde ve dünyada hak ettiği seviyeye biraz daha yaklaşacak. Anadoludakiler belgeselinin hayata geçirilmesinde başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile NTV ailesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan Anadoludakiler Projesi Belgesel Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

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