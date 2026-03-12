Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin paylaşım

12.03.2026 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün insanlığın ortak vicdanını güçlendiren, diyalog ve dayanışmayı büyüten bir sembol olarak dünyada barışa dair umutları çoğaltmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün insanlığın ortak vicdanını güçlendiren, diyalog ve dayanışmayı büyüten bir sembol olarak dünyada barışa dair umutları çoğaltmasını diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Sayın Guterres'e takdim edilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, insanlığın ortak vicdanını güçlendiren, diyalog ve dayanışmayı büyüten bir sembol olarak dünyamızda barışa dair umutları çoğaltmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin paylaşım - Son Dakika

Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi
İran Daimi Temsilcisi BMGK’da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık İran Daimi Temsilcisi BMGK'da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık
Erbil’e saldırı Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi Erbil'e saldırı! Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
İranla savaş devam ederken Trump’ın keyfi yerinde İranla savaş devam ederken Trump'ın keyfi yerinde

22:06
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler
Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
21:16
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
21:16
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 22:30:56. #7.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.