Emine Erdoğan'dan COP31'de açılan Sıfır Atık Müzesi'ne ilişkin paylaşım:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, küresel iklim zirvesi COP31 kapsamında açılışını yaptıkları Sıfır Atık Müzesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Açılış kurdelesini lider eşleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulumuzun üyeleri ile birlikte kestiğimiz Sıfır Atık Müzesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. COP31'de Sıfır Atık Vakfımız tarafından hayata geçirilen müze, 2017'de başlattığımız Sıfır Atık Projesi'nin ulusal ve uluslararası gelişimini anlatıyor. Kullandığımız eşyaların ömrünü uzatmaktan doğal kaynakları korumaya kadar, gündelik tercihlerimizin neleri değiştirebileceğine dair farkındalık oluşturuyor. Dilerim Antalya'da paylaştığımız bu tecrübe, farklı ülkelerde sıfır atık anlayışını merkeze alan yeni uygulamalara vesile olur."