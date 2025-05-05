Emine Erdoğan'dan, Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan, Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerin Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.

05.05.2025 10:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerin Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Anne ve bebeğin kavuşma anının ilk tanığı ebelerimiz, kadim bir mesleğin mensupları. Mucizeyi, sevgi dolu elleriyle kucaklayan kahramanlar. Varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerimizin Dünya Ebeler Günü Kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan, Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

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