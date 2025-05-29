Emine Erdoğan\'dan İstanbul\'un Fethi Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Peygamber müjdesine nail olmuş aziz şehir İstanbul, 572 yıl önce imanla, cesaret ve azimle fethedildi. Adaletin, hoşgörünün ve ilmin yükseldiği yeni bir çağı başlatan Şanlı Komutan Fatih Sultan Mehmet Han ile tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Kutlu zaferin; birliğimizin, dirliğimizin ve yarınlara umutla bakışımızın simgesi olmaya devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.