Emine Erdoğan'dan 'Şule: Senin Hikayen' dizisine övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TRT tabii'nin, hayatı mücadeleyle geçen Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edindiği "Şule: Senin Hikayen" dizisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "'Şule: Senin Hikayen' yapımının, kıymetli Şule Yüksel Şenler'in sabırla, inançla ve cesaretle örülen hayat hikayesini geniş kitlelerle buluşturarak nice kalbe ilham olmasını temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla dün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen dizinin gala programından görüntülere de yer verildi.