Emine Erdoğan'dan "TRT World Citizen Awards" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emine Erdoğan'dan "TRT World Citizen Awards" paylaşımı Açıklaması

13.02.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı "TRT World Citizen Awards" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı "TRT World Citizen Awards" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT'nin bu sene 7'ncisini gerçekleştirdiği World Citizen Ödül Töreni'ne katılmaktan mutluluk duydum. İnsaniyetin bir dili, rengi ve coğrafyası olmadığını hatırlatan bu özel buluşmada, insan onurunu müdafaa eden ve hayatı güzelleştiren kalplerle bir araya geldik. Her birinin hikayesi ile insanlığın pes etmediğini ve farklı coğrafyalarda nice adsız kahramanın adil bir dünya için mücadele ettiği gerçeğini bir kez daha hatırladık. İnanıyorum ki onların duruşu, hak ile batılın savaşında doğru tarafta yer alan herkese güç verecektir." ifadelerini kullandı.

Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü'nün sahibi, Filistin'deki soykırımı dünyaya aktarırken şehit edilen gazeteci Yahya Barzaq'ı ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ettiğini kaydeden Erdoğan, ödüle layık görülen değerli isimleri gönülden tebrik ettiğini, insanlık adına ortaya koydukları cesaret ve başarının daim olmasını dilediğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında, TRT ailesine ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Emine Erdoğan, Citizen, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan 'TRT World Citizen Awards' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

00:03
Küçükçekmece’de trafikte ’kaynak’ tartışması Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
Küçükçekmece'de trafikte 'kaynak' tartışması! Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 00:20:19. #7.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan "TRT World Citizen Awards" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.