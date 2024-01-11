Emine Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz, milletimiz ile tüm İslam aleminin Regaip Gecesi ve üç ayları mübarek olsun. Filistinli kardeşlerimiz ve bütün mazlumlar için birleştirdiğimiz dualarımızın kabul olmasını diliyor, bu mübarek gecenin, barışın, kurtuluşun ve huzurun müjdecisi olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.