Emine Erdoğan, Kadın Kolları Çalıştayı'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, kendisinin de katılımıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızın düzenlediği 'Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fedakarlığıyla, azmiyle ve vakur duruşuyla mücadeleden vazgeçmeyen kadınlarımızın emeği, bu büyük yürüyüşün en sağlam dayanağıdır. Gayretimizin artarak sürmesini, attığımız her adımın hayra, huzura ve güçlü yarınlara kapı aralamasını temenni ediyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında programdan fotoğraflara da yer verdi.