Emine Erdoğan, Kadınların Değişime ve Dönüşüme Öncülük Ettiğini Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emine Erdoğan, Kadınların Değişime ve Dönüşüme Öncülük Ettiğini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, emektar tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların değişime ve dönüşüme öncülük ettiğini vurguladı. Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldığı görüntüleri de paylaştı.

08.03.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprağa tohum, topluma umut eken, her alanda iz bırakan kadınlar, kalıcı ve sürdürülebilir barışın, daha adil bir dünyanın da temeli. Kadınların kararlılığıyla inşa ettiği her eserle, güçlü iradesiyle aştığı her engelle yarınlara güvenle bakıyoruz. Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında kendisinin de katıldığı, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen "Tarımda Kadın Emeği Zirvesi"ne ilişkin görüntülere de yer verdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Kadınların Değişime ve Dönüşüme Öncülük Ettiğini Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
18:48 Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı! Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak
11:56 Irak ve Suriye’de 13 teröristi etkisiz Irak ve Suriye'de 13 teröristi etkisiz
11:42 Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge’nin cinayeti Arka Sokaklar’a konu oldu Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin cinayeti Arka Sokaklar'a konu oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 13:34:40. #1.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Kadınların Değişime ve Dönüşüme Öncülük Ettiğini Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement