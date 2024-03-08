Emine Erdoğan, Kadınların Değişime ve Dönüşüme Öncülük Ettiğini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprağa tohum, topluma umut eken, her alanda iz bırakan kadınlar, kalıcı ve sürdürülebilir barışın, daha adil bir dünyanın da temeli. Kadınların kararlılığıyla inşa ettiği her eserle, güçlü iradesiyle aştığı her engelle yarınlara güvenle bakıyoruz. Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, paylaşımında kendisinin de katıldığı, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen "Tarımda Kadın Emeği Zirvesi"ne ilişkin görüntülere de yer verdi.
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Osmaniye'de iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyon sonucunda suç örgütü elebaşları da dahil olmak üzere 39 zanlı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında suç örgütlerinin işlediği olaylar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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Menteşe Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Muğla Konakaltı Kültür merkezinde 'Sağlıklı Yaşamın Sırları' isimli bir seminer düzenlendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Seçil Günay Avcı, kadın hastalıkları ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmeler yaptı.
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