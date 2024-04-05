Emine Erdoğan, Kadir Gecesi'nde insanlığa şifa temennisinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketinin insanlığa şifa olması temennisinde bulundu.
Emine Erdoğan, Kadir Gecesi münasebetiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ne erişmenin sevinci ve huzuru içimizi kaplarken, dualarımızın kabul olması dileğiyle ellerimizi semaya açıyoruz. Filistin sokaklarında barışın yankılandığı bir gelecek diliyor, Kadir Gecesi'nin rahmetinin dünyadaki tüm mazlum ve mağdurlara özgürlük ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu mübarek gecenin feyzi ve bereketi bütün insanlığa şifa olsun." ifadelerini kullandı.
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