Emine Erdoğan, Karadağ Devlet Başkanı'nın eşi Milatovic ile bir araya geldi - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Karadağ Devlet Başkanı'nın eşi Milatovic ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Karadağ Devlet Başkanı\'nın eşi Milatovic ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Karadağ Devlet Başkanı'nın eşi Milena Milatovic ile bir araya geldi.

02.12.2024 20:49  Güncelleme: 20:50
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Karadağ Devlet Başkanı'nın eşi Milena Milatovic ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Karadağ Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Milena Milatovic Hanımefendi ile bir araya geldik. Görüşmemizde eğitim, sağlık ve kültür başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma gibi önemli konuları ele aldık. İki dost ülkenin ilişkilerinin her alanda giderek güçlenmesi ortak temennimiz. Bu vesileyle Sayın Milatovic'e, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda verdiği değerli destek için teşekkür ediyorum. Bireylerden uluslara uzanan sorumluluğun ve dayanışmanın güzel bir örneğini oluşturan bu anlamlı adımın ilham olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Karadağ Devlet Başkanı'nın eşi Milatovic ile bir araya geldi - Son Dakika

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