Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında hayatını kaybedenleri anıyor - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında hayatını kaybedenleri anıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında hayattan koparılan Bosnalı kardeşleri rahmetle yad ederek, geride kalan ailelerinin ve sevdiklerinin acısını paylaştığını belirtti.

11.07.2024 09:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Emine Erdoğan, "11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı"nın 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bosna topraklarını kedere ve gözyaşına esir eden, insanlık tarihinin utanç tablosu Srebrenitsa Soykırımı'nı, 29'uncu yıl dönümünde bir kez daha lanetliyorum. Hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, geride kalan ailelerinin ve sevdiklerinin acısını yürekten paylaşıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında hayatını kaybedenleri anıyor - Son Dakika

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