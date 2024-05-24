Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri\'ni övdü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'nin, Şenler'in kalemiyle verdiği mücadelenin yeni nesillere anlatılması için güzel bir örnek olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yazılarıyla kalbe dokunan, fikirleriyle zihni aydınlatan Şule Yüksel Şenler'in anısının ve mirasının yaşatıldığını kaydetti.

Erdoğan paylaşımında, " Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri' de onun kalemiyle verdiği mücadelenin ve bu alandaki örnekliğinin yeni nesillere anlatılması için hayata geçirilen güzel örneklerden bir tanesi. Şenler'in izinde, kitabın ve kültürün ışığında gerçekleştirilen fuarı, çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm İstanbulluların ziyaret etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.