Emine Erdoğan\'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

"EĞİTİM CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli evlatlarımıza başarılar, kıymetli eğitimcilerimize görevlerinde kolaylıklar temenni ediyor, çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum." ifadesini kullandı.