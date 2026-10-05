Emine Kolay davasında Yusuf Kolay tutuklu kaldı, duruşma 29 Aralık'a ertelendi - Son Dakika
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Emine Kolay davasında Yusuf Kolay tutuklu kaldı, duruşma 29 Aralık'a ertelendi

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Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Emine Kolay'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Yusuf Kolay'ın tutukluluğunun devamına ve ses analiz raporunun beklenmesine karar verdi. Mahkeme, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emine Kolay'ın eşinin ve eşinin bazı yakınlarının yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Emine Kolay'ın 5 Eylül 2025'te Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi'nde evinin mutfağında bıçakla yaralandıktan sonra kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından eşi Yusuf Kolay, tutuklanmıştı.

Dava kapsamında Yusuf Kolay, "nitelikli kasten öldürme", Yusuf Kolay'ın annesi Münire Kolay "suçluyu kayırma" ve "nitelikli şekilde kasten öldürme" kapsamında azmettirme ve sanığın amcası Yusuf Kolay ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla yargılanıyor.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Yusuf Kolay, tutuksuz sanıklar Münire Kolay ve Yusuf Kolay ile Emine Kolay'ın annesi Elif Uçurum ve ablası Medine Yahşi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Emine Kolay'ın tek bıçak darbesiyle ölümün meydana geldiğinin yer aldığı kaydedildi.

Emine Kolay'ın ailesinin avukatı Mehmet Sevindik, "Olay yerinde kan yok, arabada kan yok, bu durumun normal olup olmadığını, tıbben bunun mümkün olup olmadığını, bu hususun cevaplandırılmasını istedik, ancak Adli Tıp Kurumu bu hususta bir cevap vermemiş, Sağlık personeli verdiği ifadesinde yaralıyı araçtan alırken, aracın yanında 18 yaşlarında bir erkek şahsın olduğu belirtiliyor. Bunun belirlenmesi gerekiyor" diyerek, sağlık personeli, müdahalede bulunan doktor ve güvenlik görevlilerinin tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Anne Elif Uçurum ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Kızımı öldürüp, hastaneye götürüp attılar." dedi.

Tutuklu sanık Yusuf Kolay, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı Şahin Çağlar, "Müvekkilim, hiçbir şüpheye mahal bırakmadan mahkeme önünde ifadesini vermiştir. Müvekkilim eşiyle şimdiye kadar hiçbir problem yaşamamıştır. Müvekkilimin eşini öldürmesi için bir neden de yoktur. Ses kayıtlarının çözümünde konuşma ve iddia edilen ifadelerin Yusuf Kolay'dan çıkıp çıkmadığı tespit edilsin. Bir masumiyet varsa ortaya çıksın, bir suç da varsa o da ortaya çıksın. Yusuf Kolay tamamen eşini kurtarmaya çalışmıştı, tahliyesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme Heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bulunan ses analiz raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

Kaynak: AA
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