Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik arıza meydana geldi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Feshane ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.
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