Eminönü'nde Kurban Bayramı alışverişi hareketliliği yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eminönü'nde Kurban Bayramı alışverişi hareketliliği yaşandı

Fatih'te tarihi ve turistik mekanlarıyla öne çıkan Eminönü'nde arife günü Kurban Bayramı alışverişi hareketliliği yaşandı. Bayram dolayısıyla alışveriş yapmak isteyenler, Mısır Çarşısı ve çevresini tercih etti. Bayramlık şeker, lokum, çikolata gibi ürünlerin yanı sıra kahvaltılık ürünler, kuruyemiş ve kahve de satılan iş yerleri arasında yer aldı. Vatandaşlar, bölgenin tarihi özelliklerini de keşfetmek için cami ve türbelere ziyaretler gerçekleştirdi. Mısır Çarşısı'na gelen esnaf, buranın popüler bir alışveriş noktası olduğunu belirtti ve kuruyemiş, lokum, baharat, çerez ve baklava gibi ürünlerin tercih edildiğini ifade etti.

15.06.2024 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te tarihi ve turistik mekanlarıyla öne çıkan Eminönü'nde arife günü Kurban Bayramı alışverişi hareketliliği yaşandı.

Bayram dolayısıyla alışveriş yapmak isteyenler, kentin geleneksel mekanlarından Mısır Çarşısı ile çevresini tercih etti.

Kurulan tezgahlarda bayramlık şeker, lokum ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunulurken kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri de alışveriş yapılan dükkanların arasında yer aldı.

Alışveriş yapan vatandaşlardan Recep Yaman, Zeytinburnu'nda oturduğunu ve huzur bulmak için Eminönü'ne geldiğini söyledi.

Bölgenin tarihi özelliğine değinen Yaman, cami ve türbe gibi dini yerlere ziyaretler yaptığını belirtti.

Alışverişini de Mısır Çarşısı'ndan yaptığını anlatan Yaman, kahve, çerez tarzı ürünler aldığını kaydetti.

Esnaf Ahmet Can Aslan ise Mısır Çarşısı'na yurt dışında veya şehir dışında yaşayanların da geldiğini ve alışveriş yaptığını ifade etti.

Burasının çok popüler bir yer olduğuna dikkati çeken Aslan, "Eminönü'ne gelelim de burada bir alışveriş yapalım' diye genel kültürümüzde burası vardır. Kuruyemiş, lokum, baharat, çerez ve baklava tarzı şeyler alırlar." dedi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Alışveriş, Eminönü, Mısır, Cami, Kültür, Alışveriş, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eminönü'nde Kurban Bayramı alışverişi hareketliliği yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:42:12. #1.11#
SON DAKİKA: Eminönü'nde Kurban Bayramı alışverişi hareketliliği yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement