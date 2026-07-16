Eminönü Tramvayında Kavga - Son Dakika
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Eminönü Tramvayında Kavga

Eminönü Tramvayında Kavga
16.07.2026 16:48
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Eminönü'nde tramvayda yer tartışması kavgaya dönüştü, çocuklar olanları izledi.

EMİNÖNÜ'nde Alibeyköy yönüne gitmek üzere peronda bekleyen tramvaydaki 2 kişi arasında çıkan yer tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine hakaret edip bağırırken, kadınlardan biri tartıştığı kişiye sırt çantası fırlattı. Çocukların da izlediği kavgayı tramvay hareket etmeden araya giren yolcular ayırdı. Yolcular kavgaya karışan taraflardan birini tramvaydan indirirken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Fatih Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda çalışan tramvayın Eminönü durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alibeyköy yönüne gitmek üzere durağa gelen tramvayda bir kadın çocuklarını koltuklara oturttuktan sonra ayakta beklemeye başladı. Bu sırada bazı yolcuların çocukların koltuktan kaldırılması ve kendilerinin oturmasını istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

KAVGAYI ÇOCUKLAR DA İZLEDİ; 'KİMSEYE GERİZEKALI DİYEMEZSİN'

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden taraflar birbirine hakaret ederken, yaşanan arbede sırasında kadınlardan biri tartıştığı kişiye sırt çantası fırlattı. Bu sırada birbirine giren taraflar çığlık ve yumruk atarak kavgaya devam etti. Çocukların da kavgayı izlediği görülürken, yolculardan bazıları kavga eden kadınları sakinleştirmeye çalışarak 'Sakin ol abla' diye bağırdı. Taraflardan biri ise kavga sırasında "Bağırmak ayrı birşey kimseye gerizekalı diyemezsin" sözleriyle diğer kadına vurdu. Tramvay hareket etmeden araya giren bazı yolcular tarafları ayırdı.

YOLCULAR TRAMVAYDAN İNDİRDİ

Kavganın büyümesini önlemek isteyen yolcular taraflardan birini tramvaydan indirirken, tartışma sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde taraflar arasındaki tartışma anları, tartışmanın kavgaya dönüşmesi, çocukların kavgayı izlemesi, yolcuların araya girerek kavga eden taraflardan birini tramvaydan indirdiği anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Eminönü, Güncel, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eminönü Tramvayında Kavga - Son Dakika

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