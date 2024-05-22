Emirates Hava Yolları uçağı flamingo sürüsüne çarptı, 36 kuş öldü - Son Dakika
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Emirates Hava Yolları uçağı flamingo sürüsüne çarptı, 36 kuş öldü

Emirates Hava Yolları uçağı flamingo sürüsüne çarptı, 36 kuş öldü

Hindistan'ın Mumbai kentinde Emirates Hava Yollarına ait uçağın flamingo sürüsüne çarpması sonucu 36 kuşun öldüğü belirtildi. Mumbai'nin Ghatkopar bölgesinde meydana gelen kazada uçağın 310 yolcusuyla güvenli şekilde iniş yaptığı kaydedildi. Çevre uzmanları ise kazanın, bölgede yapılan elektrik hatlarının kuşların yönlerini kaybetmesine yol açması sonucu meydana geldiğini öne sürdü.

22.05.2024 14:17
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Hindistan'ın Mumbai kentinde Emirates Hava Yollarına ait uçağın flamingo sürüsüne çarpması sonucu 36 kuşun öldüğü belirtildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer flamingo sürüsüne çarpan Emirates Hava Yollarına ait yolcu uçağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde meydana gelen kazada 36 flamingonun öldüğü belirtildi.

Öte yandan kazada "hafif hasar" alan uçağın 310 yolcusuyla güvenli şekilde iniş yaptığı kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, çevre uzmanları bölgede yapılan elektrik hatlarının kuşların yönlerini kaybetmesine yol açtığını ve kazanın bu sebeple meydana geldiğini öne sürdü.

Kaynak: AA

Hindistan, Mumbai, Hayvan Hakları, Ulaşım, Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emirates Hava Yolları uçağı flamingo sürüsüne çarptı, 36 kuş öldü - Son Dakika

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