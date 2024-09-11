Emircan İğrek Harbiye'de Konser Verdi - Son Dakika
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Emircan İğrek Harbiye'de Konser Verdi

Müzisyen Emircan İğrek, Nalan, Beyoğlu, Müzik Kutusu ve Ali Cabbar adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok eseriyle Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu. Konserde 26 şarkı seslendiren İğrek, basın mensuplarıyla da bir araya geldi.

11.09.2024 10:17
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"Nalan", "Beyoğlu", "Müzik Kutusu" ve "Ali Cabbar" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan müzisyen Emircan İğrek, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan İğrek konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Harbiye'deki altıncı konserini verdiğini dile getiren genç şarkıcı, "Bu yıl ikinci Harbiye konserim. Yazı kapatıyoruz. Dinleyenlerimiz çok seviyor. Karşılıklı bir sevgi var. Yıllardır ayda 14-15 konser yapmaya alışığım. Bunu 5-6'ya düşürdüm." ifadelerini kullandı.

İğrek, şarkılarının gördüğü ilgiye de değinerek, "Hit şarkı çıkarmak için bir matematiğim yok. Ben istikrarlı bir şekilde uzun süre şarkı yapan bir sanatçı olabilirim." diye konuştu.

Contra adıyla tanınan rap müzik yorumcusu Çağdaş Terzi, "Kor" eserini yorumlayan İğrek'e, "Islak Kum" şarkısıyla eşlik etti.

"Beyaz Skandalım", "Felfena", "Dargın" ve "Beyoğlu" gibi sevilen şarkılarına repertuvarda yer veren genç müzisyen, 26 şarkı seslendirdi.

Kaynak: AA

Ali Cabbar, Beyoğlu, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emircan İğrek Harbiye'de Konser Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emircan İğrek Harbiye'de Konser Verdi - Son Dakika
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