Emirdağ\'da Ot Yangını Söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.

Demircili köyündeki arazide dün henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 ağıl ile 100 dekarı ekili buğday arazisi olmak üzere 5 bin dekarlık anız ve mera zarar gördü.