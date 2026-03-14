Emirler Köyü'nde 13 Yıldır Aynı Sofrada İftar

14.03.2026 20:19
Çorum'un Emirler köyünde 13 yıldır ramazan ayında toplu iftar geleneği sürdürülüyor.

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Emirler köyü sakinleri, 13 yıldır ramazan ayında iftarı bir arada yapıyor.

Bu kapsamda iftar organizasyonu, köy muhtarlığı tarafından yürütülüyor.

Köyde ramazan boyunca evlerde iftar için yemek hazırlanmıyor.

Önceki yıllarda köy camisinde gerçekleştirilen toplu iftar, köydeki ilkokul binasının köy konağına dönüştürülmesinin ardından burada düzenlenmeye başlandı.

Köy muhtarlığı tarafından görevlendirilen aşçı, ramazan ayı boyunca köy sakinleri için yemekleri hazırlıyor. Köy sakinleri, her akşam aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açıyor.

Emirler köyü muhtarı Ferit Tanışık, geleneğin köyde büyük sahiplenmeyle sürdürüldüğünü belirterek, "Zengin fakir ayrımı olmadan aynı sofrada buluşarak aynı menü ile oruçlarımızı açıyoruz. Hastası olan, misafiri bulunan ya da başka bir nedenle toplu iftara katılamayan hanelere de hazırlanan yemeklerden gönderiyoruz." dedi.

Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşatmayı amaçladıklarını dile getiren Tanışık, organizasyonun maliyetinin köy sakinleri tarafından karşılandığını anlattı.

Tanışık, köy dışında yaşayan hayırseverlerin de katkı sağladığı iftar programlarının Ramazan Bayramı sabahı toplu bayramlaşma ile sona erdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

