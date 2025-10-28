Emirsultan Camii'ne Yıldırım Düştü - Son Dakika
Emirsultan Camii'ne Yıldırım Düştü

28.10.2025 00:49
Emirsultan Camii\'ne Yıldırım Düştü
Bursa'da 596 yıllık caminin kubbesine yıldırım düştü, elektrik sistemi devre dışı kaldı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan 596 yıllık tarihi Emirsultan Camii'nin kubbesine yıldırım düştü. O anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kentte aniden başlayan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler 596 yıllık tarihi Emirsultan Camii'nin ana kubbesine isabet etti.

569 YILLIK CAMİYE YILDIRIM ÇARPTI

Büyük bir gürültüyle gerçekleşen olay çevrede korkuya yol açtı. Yıldırım düşmesiyle camideki elektrik sistemi devre dışı kalırken, avize ve aydınlatmalar söndü. Cami içinde bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

