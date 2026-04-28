Emisyon Primi ve Vergisel Boyutu

Emisyon primi, hisselerin ilk ihracında oluşan bir primdir. Hissedarların hisselerini maliyetin üzerinde satması emisyon primi sayılmaz. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-ç bendi ile anonim şirketlerin kuruluş veya sermaye artırımında çıkardıkları payların itibari değeri aşan kısmı vergiden istisnadır. Emisyon primi, ticaret hukukunda yedek akçe niteliğindedir. Dağıtımı, kanuni yedek akçelerin ödenmiş sermayenin yarısını aşıp aşmadığına göre belirlenir. Aşan kısım dağıtılabilir. Danıştay, emisyon priminin sermayeye eklenmesi halinde nakit sermaye artırımı teşvikinden yararlanılabileceğine karar vermiştir.