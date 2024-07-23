Emlakçının 1 milyon avrosunu çaldıktan sonra kaçtı

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İstanbul'da çalıştığı emlakçının 1 milyon avrosunu döviz bürosunda dolara çevirdikten sonra alıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te emlakçılık yapan B.B'nin (64), 4 Temmuz'da döviz bürosuna giderek dolara çevirmesi için çalışanına verdiği 1 milyon avro parasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli M.E.Ç'nin (50) döviz bürosuna giderek dolara çevirdiği 1 milyon avroyu iş yerine getirmek yerine bir taksiye binip kaçtığını, zanlının izini kaybettirmek için bir süre sonra bu araçtan inip başka bir taksiye bindiğini belirledi.

Çalışmalarını sürdüren polis, olaydan iki hafta sonra uçakla Iğdır'dan İstanbul'a geleceğini tespit ettiği şüpheli M.E.Ç'yi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin 1 milyon avroyu döviz bürosuna getirerek dolara çevirdiği anlar ve olayın ardından kaçtığı sırada bindiği taksiden inip başka bir taksiye binmesi çevredeki güvenlik kameralarınca kayda alındı.