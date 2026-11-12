Emmer, Omar'ın vatandaşlığının iptali sürecinin sonuçlanmak üzere olduğunu iddia etti

ABD Adalet Bakanlığının, göçmenlik işlemlerinde "usulsüzlük" yaptığı iddia edilen Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar'ın vatandaşlığının iptali sürecini "sonuçlandırmak üzere" olduğu iddia edildi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tom Emmer, Newsmax televizyonunda yayımlanan Finnerty programındaki konuşmasında, Omar'ı "vatandaşlığa kabul edilebilmek için yaşı hakkında yıllarca yalan söylemiş dürüst olmayan biri" olarak nitelendirdi.

Cumhuriyetçi Emmer, Omar'ın doğum tarihinin netleştirilmesi ve ABD vatandaşlığına kabul edildiği dönemde kaç yaşında olduğunun saptanması için çalışıldığını kaydetti.

ABD Adalet Bakanlığının, Omar'ın vatandaşlığının iptali sürecini "sonuçlandırmak üzere" olduğunu savunan Emmer, "(Omar) Kongrede olmaması gerekiyor. (Bu durum) Kesinleştiğinde (Omar) artık ABD vatandaşı sayılmaz. Vatandaşlığı düştüğünde ise Kongrede görev yapma hakkını da kaybeder. Yani işi biter." ifadesini kullandı.

Omar'a ilişkin iddialar kapsamında soruşturma

Ekim ayı başında federal ajanlar, resmi belgelerdeki sahte beyanlar ve evrakta usulsüzlük iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında Omar'ın evinde arama yapmış ve bazı kişisel eşyalarına el koymuştu.

Soruşturmada, Omar'ın 2000 yılında vatandaşlık aldığında yaşına ilişkin yanlış beyanda bulunduğu iddia ediliyor.

2019 yılında ülkenin ilk Somali asıllı Amerikalı milletvekili olarak ABD Temsilciler Meclisine giren Omar, bu hususta herhangi bir suçu olduğunu kesin bir dille reddediyor.

Omar, 1995 yılında 12 yaşındayken ABD'ye geldiğini, 17 yaşında ise vatandaşlığa kabul edildiğini ifade ediyor.