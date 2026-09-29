Emniyet Genel Müdürlüğü, 112'yi gereksiz meşgul etmeyin, yaşam hattıdır diye uyardı - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 112'yi gereksiz meşgul etmeyin, yaşam hattıdır diye uyardı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, 112\'yi gereksiz meşgul etmeyin, yaşam hattıdır diye uyardı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz aramalarla meşgul etmeme çağrısı yaptı. Kurumun sosyal medya paylaşımında, asılsız çağrıların gerçek yardım ihtiyacını geciktirebileceği, 112'nin bir yaşam hattı olduğu ve her saniyenin değerli olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi çağrısında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "112'yi gereksiz yere meşgul etmek, bir hayatı tehlikeye atmaktır. 112'ye yapılan asılsız her çağrı, gerçekten yardıma ihtiyacı olan birinin yardımına ulaşılmasını geciktirebilir. Unutmayalım, 112 bir yaşam hattıdır. Her saniye, bir hayat için çok değerlidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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