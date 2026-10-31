Emniyet, kendini polis veya savcı diye tanıtan dolandırıcılara karşı uyardı

Emniyet, kendini polis veya savcı diye tanıtan dolandırıcılara karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emniyet Genel Müdürlüğü, dolandırıcıların kendini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtıp para ve ziynet eşyası isteyebileceğini bildirdi. Açıklamada, kişisel bilgilerin paylaşılmaması ve şüpheli görüşmenin sonlandırılıp 112'ye veya kolluğa başvurulması istendi.
(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dolandırıcıların kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtıp para ve ziynet eşyası talep edebilecekleri uyarısında bulunuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılar sizi arayarak kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtıp sizden para veya ziynet eşyası talep edebilir. Böyle bir durumda kişisel bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayın. Hiçbir kamu görevlisi sizden para veya ziynet eşyası talep etmez, kimlik ve banka bilgilerinizi sormaz. Şüpheli bir durumda görüşmeyi hemen sonlandırın, vakit kaybetmeden 112'yi arayın veya en yakın kolluk birimine başvurun" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: ANKA
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