Emniyet, Kur'an Kursu Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Bolu Belediyesi Zübeyde Hanım, Paşaköy Enişte Bey, Yukarısoku Mahallesi Merkez, Emine Özbostancı ve Aşağısoku camilerinde eğitim gören 245 çocuk ile 12 imamı, "çocuklar için temel güvenlik bilgileri", "bilişim suçları" ve "trafik eğitimi" konularında bilgilendirdi.

Buluşmada, "sanal dünyada güvende misiniz?" ve "çocuklar için temel güvenlik kuralları" broşürü dağıtıldı.