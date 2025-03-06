Emniyet Personel Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika
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Emniyet Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Emniyet atama yönetmeliğinde güncellemeler yapıldı, özel harekatçılar genel kurallara tabi olacak.

06.03.2025 02:10
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(ANKARA) - Emniyet teşkilatında görev yapan personelin atama ve yer değiştirme esaslarını düzenleyen Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile görev puanı sistemi güncellenirken, özel harekat branşlı personelin atama süreçlerinde de değişikliğe gidildi.

"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre, başkomiser ve daha alt rütbelerdeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri görev puanı esasına göre yapılacak. İl ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, iş yükü ve personel sayıları dikkate alınarak belirlenen puanlar, Personel Bilgi Sistemi üzerinden duyurulacak. Personel, görev puanlarına 15 gün içinde itiraz edebilecek ve değerlendirme sonuçları mart ayında açıklanacak.

Özel Harekat için yeni düzenleme

Daha önce özel harekat branşlı personelin bazı atama kurallarından muaf tutulmasını sağlayan düzenlemeler kaldırıldı. Böylece özel harekatçılar da diğer personel gibi genel atama kurallarına tabi olacak.

Hizmet sürelerinde değişiklik

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, bazı bölgelerde görev süresi uzatılırken bazı yerlerde ise kısaltıldı. Buna göre, hizmet süresi yedi yıl olarak belirlenen birimlerde bu süre beş yıla düşürüldü, bazı bölgelerde ise toplam hizmet süresi on iki yıla çıkarıldı.

Atama süreçlerinde elektronik dönem

Yeni sistemde, başkomiser ve alt rütbelerdeki personelin atamaları tamamen elektronik ortamda yapılacak. Tercihler ve görev puanı göz önünde bulundurularak, personelin rütbe, branş ve hizmet yılına göre kontenjanlara yerleştirilmesi sağlanacak.

Değişikliklerin uygulanabilmesi için geçmiş görev puanları yeniden hesaplanacak. 2010 yılı ve öncesinde çalışan personelin görev puanları, ücretsiz izin süreleri hariç olmak üzere il merkezi puanları üzerinden değerlendirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği, yürürlüğe girdi. 2025 yılı atamalarına ilişkin takvim ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Kaynak: ANKA

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