Emniyet ve jandarma bölgelerinde 9 malvarlığı suçunda olay sayısı yüzde 30,5 azaldı - Son Dakika
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Emniyet ve jandarma bölgelerinde 9 malvarlığı suçunda olay sayısı yüzde 30,5 azaldı

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Emniyet ve jandarma bölgelerinde 1 Ocak-8 Ekim 2026'da malvarlığına karşı 9 suçta olay sayısı, 2021-2025 aynı dönem ortalamasına göre yüzde 30,5 azaldı. Kişilere karşı 10 suçta yüzde 11,4 azalış görülürken, malvarlığı suçları arasında yalnızca dolandırıcılık yüzde 6,1 arttı.

Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde, 1 Ocak-8 Ekim 2026 döneminde malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçta olay sayısı, 2021-2025 yıllarının aynı dönem ortalamasına göre yüzde 30,5, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta ise yüzde 11,4 azaldı.

AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde, malvarlığına karşı 9 önemli suçta olay sayısı, 2021-2025 yıllarının aynı dönem ortalaması olan 219 bin 337'den bu yıl 152 bin 452'ye geriledi.

Bu suçlarda olay sayısı, önceki 5 yılın aynı dönem ortalamasına göre yüzde 30,5 azaldı.

Malvarlığına karşı incelenen 9 önemli suçta aydınlatma oranı yüzde 78,2'den yüzde 92'ye yükseldi. Dolandırıcılık dışındaki diğer 8 suçun toplam olay sayısı ise 2021-2025 yıllarının aynı dönem ortalaması olan 111 bin 170'ten 37 bin 732'ye geriledi. Böylelikle toplam olay sayısında yüzde 66,1 azalma kaydedildi.

İncelenen 9 suç arasında yalnızca dolandırıcılıkta artış görüldü. Dolandırıcılık olaylarının sayısı, aynı dönem ortalaması olan 108 bin 167'den yüzde 6,1 artarak 114 bin 720'ye çıktı.

Kişilere karşı 10 önemli suç kapsamında, 1 Ocak-8 Ekim 2026 döneminde 514 bin 828 olay meydana geldi. Bu sayı, 2021-2025 yıllarının aynı dönem ortalaması olan 580 bin 892'ye göre yüzde 11,4 azaldı.

Bu suçlarda aydınlatma oranı yüzde 97,7'den yüzde 99,4'e çıktı.

Motosikletle gelinerek ateşli silah kullanılan olaylar yaklaşık yüzde 71 azaldı

Kasten öldürme olaylarının sayısı, önceki 5 yılın aynı dönem ortalaması olan 1587'den, yüzde 25,5 azalarak 1182'ye geriledi. Bu yılın 1 Ocak-8 Ekim döneminde meydana gelen kasten öldürme olaylarında aydınlatma oranı yüzde 100 oldu.

Motosikletle gelinerek ateşli silah kullanılan olayların sayısı da 2024 ve 2025 yıllarının aynı dönem ortalaması olan 255'ten yaklaşık yüzde 71 azalışla bu yıl 75'e düştü.

Öte yandan emniyet ve jandarma ekipleri, 1 Ocak-8 Ekim 2026 döneminde 84 bin 338 silah ele geçirdi.

"Huzurun tesisi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, verilere ilişkin değerlendirmesinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamanın bakanlığın en temel önceliği olduğunu belirtti.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarının suç ve suçluyla mücadelede gece gündüz demeden görev yaptığını vurgulayan Çiftçi, "Vatandaşlarımızın evinde, sokağında, iş yerinde kendini güvende hissetmesi için 7 gün 24 saat sahadayız. Huzurun tesisi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, yapay zeka destekli analiz sistemlerinin suçların önlenmesi ve faillerin tespitinde sahadaki ekiplerin çalışmalarına katkı sağladığına işaret ederek, "Teknolojiyi ve yapay zekayı en etkin şekilde kullanarak suçlunun her zaman bir adım önünde olmayı sürdüreceğiz." dedi.

"Dolandırıcılıkla mücadeleye özel önem veriyoruz"

Dolandırıcılık olaylarındaki artışı dikkatle takip ettiklerini aktaran Çiftçi, yeni yöntemlerle işlenen suçlara karşı teşkilatların kapasitesini güçlendirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Bakan Çiftçi, dolandırıcılığın önlenmesinde vatandaşların bilgilendirilmesinin de önem taşıdığını belirterek, "Dolandırıcılıkla mücadeleye özel önem veriyoruz. Amacımız failleri yakalayıp adalete teslim ederken vatandaşlarımızın mağdur olmasını da önlemek. Suçluların değişen yöntemlerine karşı mücadelemizi geliştiriyor, vatandaşlarımızın bu yöntemlere karşı farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın birikimlerine göz dikenlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Dolandırıcılık suçlarının büyük ölçüde dijital ortamda işlendiğine de dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Dolandırıcılıkla daha etkin mücadele etmek amacıyla Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezimizi (DOLUNAY) kuruyoruz. İlgili tüm kurumların yetkililerinin görev alacağı, özel yetkilerle donatılmış ve 24 saat esasına göre faaliyet gösterecek bu merkezle hem dolandırıcılık olaylarının önüne geçmeyi hem de meydana gelen olaylarda hızlı müdahaleyle vatandaşlarımızın maddi kayıplarını önlemeyi ve suçtan elde edilen gelirlere süratle el konulmasını sağlamayı hedefliyoruz."

Çiftçi, görevleri başında fedakarca çalışan emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederek, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkJandarmaGüvenlikPolitikaGüncelSuçSon Dakika

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