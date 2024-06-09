İçişleri Bakanı: 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendi, 409 bin 987 araca işlem yapıldı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve trafik ekiplerinin 30 Mayıs- 6 Haziran tarihlerinde 2 milyon 540 bin 665 araç denetlediğini, 409 bin 987 araca/sürücüye işlem yaptığını, bunlardan da 260'nın 'çakar' kullanımı olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 30 Mayıs- 6 Haziran 2024 tarihleri arasında 2 milyon 540 bin 665 araç denetlendiğini, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 260 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

DENETİMLERİN DETAYLARI

Hız ihlalinde bulunan 114 bin 82, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 684, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 872, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 620 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 423 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 409 bin 987 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım" dedi.