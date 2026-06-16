Emniyetin LGS Destanı

HATAY İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, hafta sonu gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında geç kalma riski yaşayan öğrencinin sınav merkezine zamanında ulaştırılmasını sağlayan emniyet personelini kabul etti.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Nacioğlu ile birlikte görevli emniyet personelini kabul eden Yılmaz, göstermiş oldukları duyarlılık ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ve takdirlerini iletip çeşitli hediyeler takdim etti.
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