Emperyalist Ülkeler FETÖ'yü Kullanarak Türkiye'yi İçeriden Yıkmaya Çalışıyor

PKK terör örgütünü 45 yıldır kullanarak Türkiye'yi bölemeyen emperyalist ülkeler, aynı amaca ulaşmak için FETÖ'yü kullanmaya devam ediyor. Son iki aydır sosyal medyada hareketlenen FETÖ'cüler, siyasetçileri ve medyayı kullanarak kaos çıkarmaya çalışıyor. Türkiye'nin içeriden hainler tarafından yıkılacağını hesaplayan bu ülkeler, FETÖ'cülere destek veriyor. Terör örgütü FETÖ'ye ev sahipliği yapan Batılı ülkeler, bugüne kadar tek bir FETÖ mensubunu iade etmemiştir.

Türkiye, ABD'den 423, Almanya'dan 746, Fransa'dan 57, İngiltere'den 81, Hollanda'dan 217, Belçika'dan 140, İsviçre'den 91, Norveç'ten 40, Yunanistan'dan 133, İsveç'ten 49, Finlandiya'dan 25, Avusturya'dan 21 FETÖ mensubunun iadesini talep etmesine rağmen hiçbiri teslim edilmedi. Adalet Bakanlığı verilerine göre, 119 ülkeden toplam 2 bin 707 FETÖ mensubu için 2 bin 889 iade talebinde bulunuldu, ancak sadece Romanya'dan iki ve Cezayir'den bir kişi iade edildi. ABD ve Almanya gibi ülkeler, anlaşmalara rağmen soruşturma dahi açmadı.

Adli makamlar tarafından 3 bin 937 kırmızı bülten talebi iletildi, ancak İnterpol bunları işleme koymadı. Bu durum, FETÖ'nün Batılı ülkeler tarafından korunduğunu gösteriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hollandalı mevkidaşına yaptığı görüşmede, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişinin şehit olduğunu hatırlatarak, FETÖ ve PKK'ya yönelik iade taleplerinin yerine getirilmesini istedi. Hollanda'dan 217 FETÖ ve 8 PKK iade talebi derdesttir. Gürlek, uluslararası hukuk çerçevesinde terör örgütü mensuplarına mültecilik hakkı verilmemesini talep etti.