Emrah Gedik'in çöpler arasında bulunan cesedi İnegöl'de toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl'de kaybolduktan 29 gün sonra Hamzabey Mahallesi'nden baraja akan dere kenarındaki çöplerde cesedi bulunan Emrah Gedik, Fatih Camisi'ndeki cenaze namazının ardından İsaören Mahallesi'nde defnedildi. Kardeşinin cesedini gören ablası Medine Gedik sinir krizi geçirmişti.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaybolduktan 29 gün sonra çöplerin arasında cesedi bulunan Emrah Gedik (33), son yolculuğuna uğurlandı.
İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Boğazköy Barajı'nın kırsal Hamzabey Mahallesi'nden baraja akan dere kenarında biriken çöpleri iş makinesiyle temizlerken, yarı çıplak halde erkek cesedi buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, Cumhuriyet savcısının incelemesinde cesedin, 25 Ekim'de kaybolan Emrah Gedik'e ait olduğu tespit edildi. Olayı haber alıp gelen Gedik'in ablası Medine Gedik, kardeşinin cenazesini görünce sinir krizi geçirdi. Ceset, Emrah Gedik'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Emrah Gedik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gedik, Fatih Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası kırsal İsaören Mahallesi'nde toprağa verildi.
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