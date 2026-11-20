(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi" Emre Yalvan ile kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Murat Saydam'ın Bulgaristan'dan iade edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin girişimleriyle; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede, 11 ayrı suçtan ulusal seviyede aranan ve 60 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, silahla tehdit ve hakaret' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Murat Saydam, Bulgaristan'dan ülkemize iade ediliyor. Operasyonel işbirliğimiz ile kırmızı bültenle aradığımız organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz."