En büyük tıbbi cihaz fuarlarından Medica 2026, Düsseldorf'ta kapılarını açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya'nın Düsseldorf kentinde 2026 Medica Fuarı pazartesi günü başladı. En büyük ve etkili tıbbi cihaz fuarları arasında yer alan fuar, bu yıl 'Sağlıkla Tanışın. Gelecek. İnsanlar' temasıyla düzenleniyor.
DÜSSELDORF, 17 Kasım (Xinhua) -- En büyük ve etkili tıbbi cihaz fuarlarından olan 2026 Medica Fuarı, Almanya'nın Düsseldorf kentinde başladı.
Pazartesi günü başlayan fuar bu yıl "Sağlıkla Tanışın. Gelecek. İnsanlar" temasıyla düzenleniyor.
Kaynak: Xinhua
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