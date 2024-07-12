En düşük emekli maaşlarındaki zam önümüzdeki hafta açıklanabilir - Son Dakika
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En düşük emekli maaşlarındaki zam önümüzdeki hafta açıklanabilir

En düşük emekli maaşlarındaki zam önümüzdeki hafta açıklanabilir

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşlarında yapılacak zammın önümüzdeki hafta başında açıklanabileceğini söyledi. Güler, toplantıların tamamlanması ve raporların bitmesi gerektiğini belirtti. Karar verildikten sonra Meclis'te değerlendirme yapılacağını ifade etti.

12.07.2024 18:45
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(TBMM)- AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşlarında yapılacak zammın önümüzdeki hafta başında açıklanabileceğini söyledi. Güler, "Bugüne kadar herhangi bir toplantı bugüne kadar yapamadık, raporlar bitmediği için. Ama önümüzdeki günlerde yapıldığında inşallah hafta başı bunu biz açıklarız. Karar verildikten sonra da hızlıca zaten Meclis'te gerekli değerlendirmeyi yaparız" dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin Meclis'e sunulmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Düşük emekli maaşlarıyla ilgili bugüne kadar toplantı yapamadıklarını belirten Güler, şunları söyledi:

"Bizim çalışmamız mevcut Cevdet Yılmaz beyin başkanlığında her türlü çalışmalarımız ama ilgili bakanlıklarımız Mustafa Elitaş Bey Maliye Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan Bey'in ve benim de katılacağım bir toplantıda bütün bu bakanlıklarımızın etki analizi, bütçe karşılığı bu konularda önemli bir şey, emeklilik sistemine getireceği yük onun incelenmesi ve ortaya çıkacak bir oransal artış varsa da bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmesi... Ondan onay aldığımız süreçte de değerlendireceğiz dedik. Ancak bugünlerde hem Bakanlarımızın farklı programları nedeniyle, hem de bakanlıkların etki analizleri maliye hazine açısından karşılık üretilmesi lazım bütçe karşılığı. Hem de diğer bakanlığımızın çalışması tamamlanmadı. Ben önümüzdeki günlerde demiştim, bugün yarın önmüzdeki günlerde bu hemen bugün gibi algılanmış. Bu hafta sonuna doğru inşallah, bugüne kadar herhangi bir toplantı bugüne kadar yapamadık, raporlar bitmediği için. Ama önümüzdeki günlerde yapıldığında inşallah hafta başı bunu biz açıklarız. Karar verildikten sonra da hızlıca zaten Meclis'imizde gerekli değerlendirmeyi yaparız."

Kaynak: ANKA

Abdullah Güler, AK Parti, Zam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel En düşük emekli maaşlarındaki zam önümüzdeki hafta açıklanabilir - Son Dakika

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